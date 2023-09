St. Nikolaus und Burg Brüggen Europäisches Harmoniumfestival lockt internationale Größen nach Brüggen

Wer bei dem Wort „Harmonium“ an britische Landkrimis denkt, in denen alte Frauen mit Dutt Melodien am Harmonium spielen, während ein Mord geschieht, kann sich bald in Brüggen eines Besseren belehren lassen: Zwischen Samstag, 30. September, und Dienstag, 3. Oktober, findet im Kultursaal der Burg Brüggen sowie in der Kirche St. Nikolaus das fünfte Europäische Harmoniumfestival statt. Veranstalter und alleiniger Organisator des Festivals, in dem ein außergewöhnliches Instrument im Mittelpunkt steht, ist der Grevenbroicher Klaus Langer. „Ich wünsche mir, dass durch das Festival mehr Menschen dieses Instrument kennenlernen“, sagt Langer. Das Festival mit sechs Konzerten und einem Meisterkursus für Harmoniumspieler nimmt in diesem Jahr „als einen Schwerpunkt die osteuropäische und nordeuropäische Musik für Harmonium in den Blick“, erläutert der Veranstalter.