Reparaturmöglichkeit bei Panne : Erste Radservicestation am Nikolausplatz in Brüggen

Brüggen Sie sind ein Pilotprojekt des Kreis Viersen. Wer beim Radfahren eine Panne hat, kann jetzt auch am Nikolausplatz im Brüggener Zentrum die neue Radservicestation nutzen. Was sie bietet.

Am Nikolausplatz, gegenüber vom Rathaus, hat der Kreis Viersen die erste Radservicestation in der Gemeinde Brüggen eingerichtet. Sie ist ausgestattet mit einer Luftpumpe und mit Werkzeugen für kleine Reparaturen, etwa Schraubendreher und -schlüssel. Wer diese nutzen will, muss über ein Münzpfandschloss Pfand entrichten. Zwei Halterungen machen eine Reparatur einfacher. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nun auch in Brüggen eine Radservicestation haben“, sagen Guido Schmidt und Marietta Peckels von der Burggemeinde Brüggen. Dies sei ein weiterer wichtiger Baustein im Bemühen um einen fahrradfreundlichen Tourismus und ein guter Service für Radler im Alltag.

Der Kreis Viersen hat ein Pilotprojekt mit Radservicestationen gestartet; die Stationen gehören zum Radkonzept des Kreises und kosten jeweils zwischen 2000 und 3000 Euro. Für die Wartung hat der Kreis einen Vertrag mit einem privaten Dienstleister geschlossen. An der Info-Stelle des Naturparks an den Krickenbecker Seen in Nettetal, am Marktplatz in Schwalmtal-Waldniel sowie jüngst an den Bahnhöfen in Viersen und Kempen gibt es bereits die lichtblauen, rund 1,40 Meter hohen Stationen.