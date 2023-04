Tolle Veranstaltung in Brüggen So begeisterte die erste Kunstroute in Brüggen Hunderte

„Mit so vielen Menschen habe ich nicht gerechnet.“ Bei Keramikdesignerin Andrea Wolf am Zissenweg in Brüggen-Bracht geht bereits kurz nach der Eröffnung der ersten Kunstroute die Haustür gar nicht mehr zu. Und das, obwohl die mehrfach ausgezeichnete Keramikdesignerin in ihrem Eigenheim in einem ruhigen Wohngebiet nicht jedem vorher bekannt ist. Dort hat sie Atelier und Werkstatt eingerichtet hat, ist schier überwältigt von dem Andrang. Sie freut sich, viele in der Pandemie entstandene Arbeiten zu zeigen und vielleicht einige verkaufen zu können. Dann gebe es Platz für Neues. „Ich war ja erst skeptisch, ob überhaupt Leute kommen“, sagt Wolf.