Neues Freizeitangebot im Kreis Viersen Neue Skate-Halle steht vor Eröffnung

In den vergangenen Monaten wurde die 700 Quadratmeter große Halle hergerichtet, „Yamato Living Ramps“ hat dort einen Indoor-Beton-Skatepark angelegt. „Wir möchten der Brüggener Skateboardszene und auch den benachbarten Communities einen Ort des Sports und der Begegnung bieten, der das ganze Jahr durch nutzbar ist“, erklärt Patrick Wenz. Denn besonders in der kalten, dunklen und feuchten Jahreszeit sei es in der unmittelbaren Umgebung schwer, dem Rollsport nachzugehen. Aber auch die vergangenen Sommer hätten gezeigt, dass Hochsommertage an einem nicht beschatteten Skatepark wie am Vennberg in Brüggen sehr anstrengend und der persönlichen Weiterentwicklung im Sport nicht besonders förderlich seien.