Auch in Brüggen Ergotherapeuten fehlt es an Nachwuchs

Das liege zum einen am generellen Fachkräftemangel, sagt Fanter: „Seit vielen Jahren gibt es in der Ergotherapie wenig Nachwuchs.“ Erst seit dem Jahr 2019 – und lediglich in Ausnahmefällen – würden Auszubildende überhaupt eine Vergütung erhalten; in mindestens zwei Bundesländern müssten Schülerinnen und Schüler das Schulgeld zudem immer noch aus privater Tasche zahlen. Diese Umstände sorgten nicht gerade für einen regen Zulauf in der Branche.