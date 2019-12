Natur- und Tierpark Brüggen : Beide Stachelschweine sind zurück im Tierpark

Brüggen Die Stachelschweine sind zurück: Mehrfach wurde Tierpark-Chef Stephan Kerren angerufen, bis auch das zweite entlaufene Stachelschwein am Samstag eingefangen werden konnte.

(busch-) Stephan Kerren, Leiter des Natur- und Tierparks Brüggen, konnte am Montag, 16. Dezember, aufatmen: Die beiden entlaufenen Stachelschweine wurden gesund eingefangen. „Sie haben eine dicke, glatte Siebdruckplatte, durchgefressen“, erzählt Kerren. Damit habe niemand rechnen können. Nun sollen zwei Türen mit Blechbeschlägen verhindern, dass die beiden Stachelschweine erneut auf Wanderschaft gehen. Die Männchen waren am Donnerstag, 12. Dezember, entlaufen. In dieser Nacht war ein Tier bereits gesichtet worden, doch es dauerte bis Samstag, bis es einen weiteren Sichtkontakt am Campingplatz gab. Rasch konnte ein Stachelschwein per Netz eingefangen werden. Das zweite Exemplar ließ sich etwas mehr bitten. „Gegen 17 Uhr waren sie zunächst am Heidecamp gesehen worden. Als wir dort eintrafen, konnten wir es nicht mehr finden“, berichtet Kerren. Um 18.30 Uhr rief die Polizei an: Diesmal sei das Stachelschwein am Eingang zum Depot gesehen worden. Doch erneut war es unauffindbar. Das änderte sich erst um 22 Uhr: Erneut wurde Kerren zum Munitionsdeot gerufen. „Das Tier hatte sich in den erleuchteten Flur einer Asylunterkunft geflüchtet“, sagt der Tierpark-Betreiber. Dort habe man es leicht fangen können. Erst Mitte Juli waren die beiden indischen Weißschwanz-Stachelschweine im Natur- und Tierpark aufgenommen worden; sie stammten aus dem Braunschweiger Zoo.