Einbruch in Brüggen Täter brechen Wintergarten-Glastür auf

Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 17.15 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Birkenweg in Brüggen gelangt. Wie die Polizei berichtete, hatten die Täter mit einem Pflasterstein eine Glastür des Wintergartens beschädigt. Eine weitere Tür sei vermutlich aufgehebelt worden. Die Täter durchsuchten nach Polizeiangaben mehrere Räume und verließen das Haus danach unerkannt. Die Bewohner seien zur Tatzeit nicht anwesend gewesen. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen melden sich bei der Polizei telefonisch unter 02162 3770.