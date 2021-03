Vorfall im Brüggener Ortskern : Einbrecher hebeln Kellerfenster auf

Die Polizei hofft nach dem Einbruch in Brüggen auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa, frg fpt

Brüggen Über ein Kellerfenster sind Unbekannte in ein Haus an der Hochstraße in Brüggen gelangt. Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen.

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 22.25 Uhr ein Kellerfenster an der Rückseite eines Hauses an der Hochstraße aufgehebelt; dies teilte die Polizei mit. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie ein Laptop mit und flohen unerkannt. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Ruf 02162 3770.

(busch-)