Vorfall in Brüggen : Einbrecher fliehen mit Geld und Schmuck

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Roermonder Straße in Brüggen habenn Einbrecher ausgenutzt. Laut Angaben der Kreispolizei Viersen waren sie am Donnerstag zwischen in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr aktiv: Sie brachen die Eingangstür des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zu ihrer Beute gehören Geld und Schmuckstücke, eine Liste wird noch erstellt. Der Schaden beträgt einige tausend Euro.