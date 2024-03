Tatort Brüggen Einbrecher dringen in Kirche ein

(hh) Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 17 Uh, und Mittwoch, 8.30 Uhr, in die evangelische Kirche an der Straße „Alter Postweg“ eingedrungen. Nach Angaben der Polizei brachen sie in dem Gebäudekomplex aus Kirche und Gemeindehaus mehrere Türen auf und durchwühlten einige Räume. Die Unbekannten entwendeten auf jeden Fall Bargeld. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer Verdächtiges beobachtet hat, ist gebeten, sich bei der Polizei unter 02162 3770 zu melden.