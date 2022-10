Erstmals wieder nach der Corona-Pause : Brüggen ehrt seine Sportler und Ehrenamtler

Brüggen Nach der Corona-Pause luden der Gemeindesportverband und die Gemeinde Brüggen erstmals wieder zu einer Sportlerehrung. Wer dort ausgezeichnet wurde.

In den Mittelpunkt rückte der Eintrag in das „Goldene Buch des Sports“. „Es ist mir eine große Ehre, dass ich mich in meiner Heimatgemeinde in dieses Buch eintragen darf“, sagt der Joel-Etienne Schmitz (16). Im Jahr 2021 war er Deutscher Meister der Jugend U16 und schnellster 15-Jähriger über 800 Meter in Deutschland. Das brachte dem früheren Gesamtschüler in Brüggen und ehemaligen OSC-Waldniel-Starter, der jetzt das Sportinternat in Dormagen-Knechtsteden besucht und für TSV Bayer Dormagen startet, die Berufung in den Bundeskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. „Wir werden bestimmt noch viel von Dir hören. Du bist noch so jung und voller Talente“, sagte der Bürgermeister.