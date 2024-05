Im Juni in Brüggen Bracht feiert wieder drei Tage Dohlenfest

„Das Dohlenfest bietet aber neben den musikalischen Acts in diesem Jahr auch ein größeres Rahmenprogramm. In der Tradition der frühen Dohlenfeste in den 90-ern haben wir uns entschieden, wieder einen Kunst- und Handwerkermarkt aufleben zu lassen. Das Ganze findet am Samstag und Sonntag im schönen Pfarrgarten statt“, kündigen die Veranstalter an.