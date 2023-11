Friedhofskultur in Brüggen Brüggen bietet Sternenkindergräber und Rosengräber an

Drei neue Bestattungsformen bietet die Burggemeinde Brüggen künftig an. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. So ist es etwa laut aktualisierter Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen möglich, auf dem Brüggener Friedhof unter einem Feld von Rosen die letzte Ruhe zu finden. Die Nachfrage sei da, hatte Oliver Mankowski, bei der Verwaltung zuständig für das Friedhofswesen, zuletzt bereits in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses berichtet: „Viele Menschen möchten gerne unter Rosen begraben werden“, sagte er. Auch Grabflächen speziell für Kinder möchte die Gemeinde künftig vorhalten.