Neues Angebot in der Gemeinde Brüggen Dorfzentrum in Lüttelbracht-Genholt fast fertig

„Wenn das kein Grund zum Feiern ist“, meint erster Brudermeister Thomas Jansen erleichtert. Es habe viel Zeit und Mühe gekostet, um diesen neuen Treffpunkt zu realisieren. Das Besondere an der Begegnungsstätte: Sie soll nicht nur für die Schützen und andere Vereine zur Verfügung stehen, sondern offen sein für alle Menschen. Außerdem schließt sie eine Lücke: Bisher fehlten in Lüttelbracht-Genholt frei zugängliche WC-Anlagen für Menschen mit Handicap. Mit dem neuen Treffpunkt ist Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) seinem Ziel einen Schritt näher, in möglichst jedem Gemeindeteil einen Treffpunkt zu schaffen. Ein Vorbild ist das „Haus der Vereine“, Haus Mesterom im Brüggener Zentrum, in Boerholz gibt es das Schützenheim, in Bracht den Bürgersaal. In Born fehlt noch ein Dorf-Treffpunkt.