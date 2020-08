Naturschutz in Brüggen : Brüggen: Diskussion um Silberahorn geht weiter

Brüggen Auch die Brüggener CDU schaltete sich jetzt in die Diskussion um den Silberahorn am Kreuzherrenplatz zwischen Bündnisgrünen und „Wir“ ein.

In Brüggen geht die Diskussion um den Silberahorn am Kreuzherrenplatz weiter. Wer hat wann wie abgestimmt?, lautet die Frage. Die Bündnisgrünen um Ulrich Deppen und Gabriele Tröger wollen den 50 Jahre alten Baum vor der St.-Nikolaus-Kirche erhalten, anders als es die abgestimmten Pläne von Joachim Scheller vorsehen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Schmidt sagt dazu: „Mit der Beauftragung für die Detailplanung zur Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes setzen wir einen wesentlichen Bestandteil des ,Uebbing-Konzeptes` von 2013 um.“ Ein Plan, der wegen zahlreicher anderer Projekte auch in anderen Ortsteilen immer wieder zurückgestellt worden sei und nach sieben Jahren endlich umgesetzt werden solle. Dies habe die CDU den Bürgern und Geschäftsleuten versprochen. „Dazu gehört, dass der derzeitige Höhenunterschied zwischen dem Kreuzherrenplatz und der Fußgängerzone beseitigt und der Platz optisch in die Fußgängerzone integriert wird“, so Schmidt. Er erinnert an die Historie dieser Entscheidung: „Es wurde nach gemeinsamen Ortsterminen der gemeinsame Antrag der Bündnis 90/Die Grünen und der CDU zur Umgestaltung des Platzes gestellt, der auch explizit die Fällung dieses Silberahornbaumes mit angemessener Neubepflanzung (ein großer Baum) beinhaltete.“ Zudem sollten weiteren zu pflanzende Bäume für eine wirkliche Beschattung des Platzes hinzukommen. „Zu diesem Zeitpunkt waren auch Frau Tröger und Herr Deppen als sachkundige Bürger der Bündnis 90/Die Grünen in die Entscheidung ihre Fraktion eingebunden.“ Auch in Wahlkampfzeiten müsse man verbindlich und verlässlich und vor allem fair bleiben.