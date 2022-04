Vorfall in Brüggen : Diebe stehlen acht Meter Gleise und Loren

Brüggen Unbekannte Täter haben in Brüggen acht Meter Gleise und zwei historische Loren entwendet. Sie standen auf einer Wiese vor einem Einfamilienhaus. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl vermutlich am 31. März oder am 1. April. Am Montagabend wurde der Diebstahl bei der Polizei angezeigt. Hinweise auf den Verbleib von Gleis und Loren nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 02162 3770 entgegen.