Einbruch in Brüggen Über die Terrasse gekommen, mit Geld geflohen

15.02.2024 , 18:33 Uhr

Nach einem Einbruch in Brüggen sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Über eine aufgehebelte Terrassentür sind Einbrecher am Mittwoch zwischen 17.30 und 20 Uhr in ein Haus an der Straße In der Stieg in Brüggen gelangt. Dies meldete die Polizei. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht Zeugen und fragt: „Wer hat am Mittwochnachmittag oder frühen Abend verdächtige Beobachtungen im Bereich von In der Stieg gemacht?“ Meldungen an die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.

