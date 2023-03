Vorfall in Brüggen-Bracht Diebe erbeuten Werkzeuge

Nach einem Einbruch auf einem umzäunten Baustellenbereich in Brüggen-Bracht sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagabend, 6. März, 22.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7. März, 7.45 Uhr auf einer Baustelle auf der Straße „Stevensend“ in Brüggen-Bracht einen Bauzaun aufgebrochen; anschließend verschafften sie sich durch das Fenster eines Containers Zugang. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten diverse Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 02162 3770 melden.