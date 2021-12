Brüggen : Die Haushaltsrede von Klaus Lamers (CDU)

Klaus Lamers (CDU) Foto: CDU

Brüggen Die Haushaltsrede von Klaus Lamers, Fraktionsvorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU), im Wortlaut zum Etat von Brüggen für das Jahr 2022.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gellen,

sehr geehrter Herr Kämmerer Mankowski,

meine Damen und Herren,

die zweite Haushaltsrede in einem Jahr, und beide Haushalte in Zeiten der CoronaKrise. Bevor ich auf einzelne Themen eingehe, möchte ich mich vorab herzlich beim Kämmerer und seinem Team bedanken, die in diesen schwierigen Zeiten das Zahlenwerk im Griff behalten und uns nun schon im Dezember in die Lage versetzen, den Haushalt für das kommende Jahr zu beschließen.

Der Kämmerer hat in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses die Anpassungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung erläutert. Hierin sind neben zahlreichen Anregungen und Anmerkungen unserer Fraktion auch aktuelle Ereignisse wie das Großfeuer am Heidweg eingeflossen.

Zusammengefasst liegt uns heute ein Haushalt zur Beschlussfassung vor, der ausgeglichen ist – die sogenannte „schwarze Null“. Dies sollte uns jedoch nicht davon abhalten, weiterhin bei allen Ausgaben die Sparbemühungen fortzusetzen. Insbesondere bei Haushaltspositionen, hinter denen keine konkreten Projekte stehen, ist weiterhin Zurückhaltung geboten.

Und auch bei den Einnahmen sind Verbesserungen hilfreich, seien es Preise bei Grundstücksverkäufen, die Neuansiedlung von Gewerbesteuerzahlern oder auch nur die Durchsetzung von Ansprüchen aus der Hundesteuer oder der Ordnungsgelder bei Verstößen gegen die ordnungsbehördliche Verordnung.

In meiner Haushaltsrede im April habe ich bereits darauf hingewiesen, dass nicht ein Einzeljahr isoliert betrachtet werden kann, sondern aus den Ergebnissen der letzten Jahre und verlässlichen Prognosen der Folgejahre die richtigen Schlüsse zu ziehen sind. Insbesondere die Wechselwirkung zwischen Mittelzuweisungen, Steuererträgen und Kreisumlageentwicklung ist dabei im Blick zu behalten. Gerade der Jahresabschluss 2020 der Burggemeinde zeigt, wie weit Plan und Ist ohne eigenes Zutun auseinanderdriften können. Und schon ist unsere schöne Ausgleichsrücklage weg und es geht ans Eingemachte – die Allgemeine Rücklage.

Der Gesamthaushalt 2022 hat die 40 Mio. €-Marke überschritten. Dabei starteten wir mit einem Defizit von rd. 884 T€ in die Haushaltsberatungen, wobei coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge in Höhe von zunächst 100 T€ herausgerechnet und damit in die Zukunft verschoben wurden.

Diese Entwurfs-Zahlen reichten bereits aus, um noch vor den Beratungen in den Fraktionen in der Presse von einem desaströsen Haushalt der Burggemeinde zu lesen. Auch wurden von besorgten Bürgern in den sozialen Medien ellenlange Kommentare abgegeben. Ich möchte daher an dieser Stelle bemerken, dass Haushaltsberatungen weder über die Presse noch in den sozialen Medien geführt werden sollten.

Die größten Positionen des Haushalts sind vom Rat nicht zu beeinflussen. Natürlich bereiten die um 10 % steigenden Personalaufwendungen Kopfzerbrechen. Aber wenn der Verwaltung von Bund und Land zusätzliche Aufgaben aufgebürdet werden und durch Beschlüsse des Rates gleiches geschieht, dann muss auch das dafür erforderliche Personal eingestellt und bezahlt werden. Von Bund und Land erwarte ich allerdings, dass bei zusätzlichen Aufgaben auch die Kosten für das zusätzliche Personal durch entsprechende höhere Zuweisungen dauerhaft übernommen werden.

Die Transferaufwendungen machen mit im Haushaltsentwurf veranschlagten 20,2 Mio. € 50 % der Gesamtaufwendungen aus. Diese können wir nicht beeinflussen. Dennoch möchten wir als CDU-Fraktion insbesondere die Steigerung der Mehrbelastung Jugendamt von 4,9 Mio.€ in 2020 auf den Ansatz 2022 von 6,4 Mio. €, ein Mehr von fast 40 %, hinterfragen. Wir haben daher die Verwaltung gebeten, beim Kreisjugendamt um Erläuterung gegenüber dem Rat nachzusuchen. Immerhin erreicht diese „Mehrbelastung Jugendamt“ inzwischen fast die Höhe der allgemeinen Kreisumlage.

Tummelfeld aller Fraktionen für Sparüberlegungen sind in jedem Jahr die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Da es in der Beratung des HaFiWA zum angepassten Haushaltsentwurf keine Widerrede gab und diesem einstimmig zugestimmt wurde, spare ich mir hier Ausführungen zu Einzelpositionen.

Bürgermeister und Kämmerer schlagen vor, die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B entsprechend der fiktiven Hebesätze zu erhöhen und die Gewerbesteuer entsprechend der fiktiven Hebesätze zu reduzieren. Per Saldo ergibt sich dadurch ein Plus bei den Steuererträgen von grob 300 T€.

Auslöser der Änderung der fiktiven Hebesätze ist eine Änderung der berechnungsweise durch das Land. Dieser Umstand könnte es rechtfertigen, dass von dem Grundsatz abgewichen wird, dass wir uns in der Burggemeinde an diese fiktiven Hebesätze gebunden fühlen und dadurch für Bürger und Betriebe ein verlässlicher Partner sind.

Das Land unterstellt bei Verteilung der Schlüsselzuweisungen, dass die fiktiven Hebesätze angewendet werden. Auch bei den Kreisumlagegrundlagen wird dies angenommen. Strukturelle Defizite im Haushalt sollen nicht ausschließlich durch Steuern ausgeglichen werden und Überschüsse nicht gleich in Steuersenkungen umgesetzt werden. Durch die Schwankungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren, wie sie aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden kann, würde sich ein wirres Auf und Ab bei den Hebesätzen und zudem ein Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Realsteuerhebesätzen und damit zwischen den Steuerschuldnern ergeben. Insofern halten wir es als CDUFraktion für geboten, auch bei den neu berechneten fiktiven Hebesätzen für den kreisangehörigen Raum den bewährten Weg so lange wie möglich beizubehalten.

Damit beende ich meine Ausführungen zum Ergebnisplan 2022 und schlage ein anderes Kapitel auf: den Finanzplan 2022. Im ursprünglichen Plan war die Aufnahme von 16 Mio. € Kredite für Investitionen vorgesehen. Nun sind es nach einigen Anpassungen (überwiegend Verschieben, aber auch Streichen) noch 10 Mio. €.

Wir haben in den vergangenen Monaten viel Geld an Berater und Planungsbüros für Gutachten, Stellungnahmen, Integriertes Handlungskonzept, Tourismuskonzept usw. ausgegeben. Dabei sind viele zukunftsweisende Projekte entwickelt worden, über deren Umsetzung noch im Einzelnen zu entscheiden ist – und erst nach der Entscheidung eine Kreditaufnahme erfolgt. Auch erforderliche weitere große Investitionsvorhaben stehen in den nächsten Jahren an bzw. müssen schon im Jahr 2022 in Angriff genommen werden. Ohne die Nutzung der umfangreichen Fördermöglichkeiten wäre vieles davon nicht realisierbar.

Es ist in Ordnung, wenn langfristige Investitionen auch langfristig finanziert werden und damit die Realisierungen kaum direkte Auswirkungen auf den Ergebnisplan eines einzelnen Jahres haben. Dennoch müssen auch hierbei die langfristigen Abschreibungen, Tilgungen und Zinsen für diejenigen Investitionskosten bedacht werden, die durch die Burggemeinde „nach Förderung“ selber aufzubringen sind. Wir als CDU-Fraktion werden weiterhin darauf hinwirken, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren Kindern sowie unseren ortsansässigen Unternehmen ein Umfeld bieten, welches das Leben und Arbeiten in unserer schönen Burggemeinde attraktiv macht. Dazu gehört es, bei Investitionsentscheidungen ökonomische und ökologische Aspekte zu bedenken und in ein für unsere örtlichen Gegebenheiten angemessenes Verhältnis zu setzen.

Die CDU-Fraktion bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung, insbesondere mit der Kämmerei, im abgelaufenen Haushaltsjahr und bei den Haushaltsberatungen. Wir werden dem Haushaltsentwurf 2022 und dem Stellenplan zustimmen.

Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.