Brüggen : Die Haushaltsrede von Andreas Bist (FDP)

Andreas Bist (FDP) Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die Haushaltsrede von Andreas Bist, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP), im Wortlaut zum Etat von Brüggen für das Jahr 2022.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,

Sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen,

Sehr geehrte Damen und Herren,

man könnte meinen, dass wir aufgrund des nun vorgelegten ausgeglichenen Haushaltsplans für das Jahr 2022 zufrieden sein können. Natürlich ist es erfreulich, dass es einen ausgeglichenen Haushalt gibt. Es bereitet uns aber Bauchschmerzen, dass hierbei immer wieder das Rezept der Grundstücksverkäufe eine sehr große Rolle spielt. Solch ein Ausgleich ist aber zukünftig nicht so schnell zu erwarten da unsere Fläche für neue Grundstücke endlich ist.

Wenn ein Haushalt nicht ausgeglichen ist, gilt es darüber zu beraten wie man die Einnahmenseite verbessern oder auf was man auf der Ausgabenseite verzichten kann.

Für uns als FDP-Fraktion heißt Verzicht den Mut zu haben, Projekte komplett zu stoppen und aus dem Haushaltsplan auch für die kommenden Jahre herauszunehmen. Auch wenn hohe Subventionen verlockend sein können. Letzten Endes bezahlt es der Steuerzahler doch.

Schaut man sich einmal die Investitionsplanungen an, sieht man wie viele Projekte sich hier angesammelt haben und es kommen immer wieder neue hinzu. Das Verschieben von Projekten, in das nächste oder übernächste Jahr, hilft nicht wirklich. Da diese Welle immer größer wird, erhöhen sich ja auch ständig und weiterhin alle anderen Kosten (wie z.B. Personal-, Energie- und Wartungskosten).

Bei dem Interkommunalen Bad haben wir sehr genau ein Auge darauf, wie sich die Folgekosten in der Zukunft entwickeln werden und berücksichtigen das in der Planung. Warum machen wir das nicht genau so akribisch in anderen Projekten. Wir müssen bei jedem größeren Projekt auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und deren finanzielle Auswirkungen in der Zukunft im Auge behalten. Es muss dabei auch der Mut vorhanden sein, sich konkret von Projekten zu verabschieden, da wir das Geld nicht haben.

Eine klare Priorisierung der Projekte hilft uns eine Struktur und Kostenkontrolle zu behalten. Alle Projekte mit der gleichen Priorität zu behandeln ist schön und glättet anfänglich die Wogen, wird aber immer wieder zu Mehrarbeit bei der Verschiebung führen.

Für uns ist der Bau der Feuerwehrgerätehäuser ein Projekt mit höchster Priorität. Wir begrüßen auch den Gedanken des Nachhaltigen Bauens, aber ob wir uns einen solchen Zweckbau solch exorbitante Summe kosten lassen müssen, wagen wir zu bezweifeln. Aus unserer Sicht sind das Gebäude, die einem technischen Zweck dienen und auf dem neusten Stand der Technik zu errichten sind. Wiederverwertbarkeit der Baumaterialien nach der Cradel to Cradel Methode halten wir hier nicht für angebracht.

Auch das favorisierte interkommunale Bad ist begrüßenswert und hat für uns höchste Priorität in der Umsetzung.

An dieser Stelle muss man aber leider sagen, dass die immer wieder schwankenden Entscheidungen in Niederkrüchten in den vergangenen Jahren nicht nur Zeit gekostet haben, sondern uns auch viel Geld kosten werden.

Der Bau des Schwimmbads ist nicht günstiger geworden, sondern die Baukosten steigen immer weiter und ein Ende der rapiden Preissteigerung ist noch nicht in Sicht.

Um in Zukunft im Bad nicht weitere unnötige Kosten zu produzieren, sollen bei der Planung unbedingt Fachkräfte einbezogen werden, damit meinen wir nicht allein die Architekten die schon hunderte Bäder gebaut haben oder die interkommunale Bäderkommission, sondern tatsächlich die Fachkräfte für den Bäderbetrieb die dort zukünftig auch arbeiten werden. Diese sollen mit ihrem praktischen Blick die Planungen begleiten und auch während der Bauphase vor Ort einbezogen werden, damit direkt reagiert werden kann und nicht erst nach Fertigstellung des Bads.

Den Anregungen dieser Personengruppe sollte viel Gewicht verliehen werden. Es kommt nicht allein auf das gute Aussehen des Bades an, es muss praktisch und handhabbar sein, sowohl für die Nutzer/innen wie auch für die Arbeitskräfte. Warum sollten wir nicht auch aus den Erkenntnissen der Stadtwerke Kempen profitieren, die ihr Bad gerade vor kurzem mit dem jetzt für unser Projekt vorgesehenen Architekten um- und teilweise neugebaut haben.

Wenn dies beherzigt wird, können wir am Ende tatsächlich Geld sparen, welches wir sonst in den kommenden Jahren noch zusätzlich aufbringen müssten.

Kommen wir zum Wunschkatalog, dem integrierten Handlungskonzeptes für Brüggen. Dieser Katalog kann uns bei der Umsetzung des interkommunalen Bades Zuschüsse bringen, welche auch unbedingt genutzt werden sollen. Die Anregungen aus dem integrierten Handlungskonzept sind interessant. Wir sehen jedoch in der Umsetzung dieses Konzepts keine erhöhte Priorität.

Die Umgestaltung des Kreuzherrenplatz führt unausweichlich auch dazu, dass im Anschluss direkt die Fußgängerzone umgestaltet werden muss. Über den Plan für den Kreuzherrenplatz wurde viel diskutiert und insbesondere der Silberahorn war dabei ein Thema. Es gibt nun einen Mehrheitsbeschluss, dass der Platz zukünftig ohne den Silberahorn auskommen muss.

Unabhängig davon, halten wir es für falsch den Kreuzherrenplatz in dieser Form umzugestalten. Vielmehr hätten wir uns einen Architektenwettbewerb gewünscht, damit alle einen umfangreicheren Blick der Möglichkeiten gehabt hätten und nicht wie es immer wieder passiert, dass nur ein Architekt seine Ideen darlegt und hier nicht viel Spielraum besteht.

Das Projekt sollte zurückgestellt werden und erst einmal nicht weiterverfolgt werden. Vielleicht geht man einmal den Weg, hierfür einen Architektenwettbewerb auszuschreiben, um auch noch perspektivisch den Platz anders betrachten zu können.

Wir wollen grundsätzlich in Zukunft bei Projekten mehr Wettbewerb und somit eine größere Auswahlmöglichkeit.

Alle Entscheidungen, die getroffen werden, haben Auswirkungen. Dabei gibt es auch viele Entscheidungen, die finanzielle Auswirkungen haben. Es sollte aus unserer Sicht daher zukünftig keine Beschlussvorlage der Verwaltung mehr geben, die nicht klar die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt aufzeigt.

Dass die fiktiven Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A+B weiter steigen begeistert uns nicht. Das Land hat zwar eine veränderte Berechnung eingeführt, die aber unter dem Strich niemanden hilft. Die Steuerspirale geht weiter und weiter.

Das Gemeinden dann auch noch durch geringere Schlüsselzuweisungen bestraft werden, wenn sie sich nicht mindestens an die fiktiven Hebesätze orientieren, kommt mehr oder weniger einer Erpressung gleich.

Wir kritisieren dies scharf und sehen in der aktuellen Phase für unsere Gemeinde keine andere Möglichkeit als diesen Hebesätzen zuzustimmen.

An dieser Stelle möchten wir uns sehr dafür bedanken, dass unsere Bitte den Haushalt für 2022 noch im Jahr 2021 verabschieden zu können gefolgt wurde. Hierfür gilt zum einen der Dank der Kämmerei aber auch der gesamten Verwaltung, die sich darauf eingelassen hat.

Wir hoffen nun, dass wir im kommenden Jahr, auch wieder vor Jahresende die Haushaltsberatungen für 2023 abschließend können.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen noch eine weitere Anregung an dieser Stelle einzubringen, um noch mehr sachkundige Bürger direkt in die Beratungen einbeziehen können. Unsere Anregung ist, dass die Haushaltsteile, die sich auf die Fachbereiche der jeweiligen Ausschüsse beziehen, in den Ausschüssen vorgestellt und beraten werden. Somit gewinnen die Ausschüsse an Wichtigkeit und deren Mitglieder auch ein Gefühl für ihren Bereich.

Diese Art der Beratung würde auch die Bearbeitung des Haushalts in den Fraktionen aus unserer Sicht vereinfachen.

Somit möchte ich am Ende der Haushaltsrede für die konstruktiven Haushaltsberatungen danken und spreche nochmals einen Dank der gesamten Verwaltung aus.

Wir als FDP-Fraktion stimmen dem vorgelegten Haushaltsplan inkl. des Stellenplans zu und werden die anstehenden Projekte, kritisch in Bezug auf die Ausgaben begleiten.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit