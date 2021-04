Brüggen Die Haushaltsrede von Andreas Bist (FDP) im Wortlaut zum Etat von Brüggen für das Jahr 2021. Die Reden wurden dieses Mal nicht gehalten, stattdessen als Niederschrift beigefügt.

Die Aufstellung des Haushalts wird in diesem Jahr, bedingt durch die in diesem Ausmaß in unserer Zeit noch nie dagewesenen Pandemie besonders schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

Es gibt Dinge, die können wir nicht anhalten oder pausieren lassen, zu unserer höchsten Priorität gehören die Feuerwehr Gerätehäuser, die Digitalisierung von Schulen und Verwaltung sowie das Schwimmbad. Insbesondere bei den Bädern ist unsere Geduld bereits deutlich überstrapaziert. Über Jahre laufen wir unserer Nachbarkommune hinterher und haben sogar schon Abstriche in Kauf genommen, um hier übereinzukommen. Bis heute gibt es kein abschließendes Ergebnis. Wir sehen aufgrund des bisher erlebten eine Partnerschaft inzwischen recht kritisch. Aus diesem Grund halten wir inzwischen eine Überlegung einer kommunalen Lösung für alle in der Burggemeinde für sinnvoll.

Die Notwendigkeit eine eigene Baugesellschaft zu gründen sehen wir nach wie vor nicht. Vielmehr ist hier die Zusammenarbeit mit der GWG oder einem anderen strategischen Partner in den Fokus zu nehmen. Wir sollten endlich mit einem klaren Plan und durch Profis begleitet an die aktive Liegenschaftspolitik herangehen und alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um auf diesem Wege bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber bis heute verfolgt man nur das Ziel des Gießkannenprinzips hier ein bisschen und da ein bisschen aber alles ohne Konzept.

Für uns ist es wichtig, dass wir nach der Verabschiedung des Haushaltes am heutigen Tag auch in den folgenden Monaten immer wieder die Entwicklung des Haushaltes im Auge behalten. Dabei soll uns die Verwaltung immer wieder Zwischenberichte zur Verfügung stellen.

Wir möchten unsere Haushaltsrede mit einem Zitat beenden welches wie folgt lautet: „Zukunft ist kein Schicksalsschlag, sondern die Folge der Entscheidungen, die wir heute treffen.” Franz Alt, deutscher Journalist So sollten wir uns der Folgen unserer Entscheidungen in Bezug auf die Zukunft und somit auch in Bezug auf die Belastungen der nachfolgenden Generationen immer bewusst sein.Möge es uns gemeinsam gelingen, diese Folgen gemeinsam gut abzuwägen. In diesem Zusammenhang müssen wir auch bereit sein, die Pausentaste zu drücken bzw. auf die Bremse zu treten.