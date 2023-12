Gertrud Jansen aus Brüggen Diakonin – auch gegen den Willen des Papstes

In Mönchengladbach, wo Jansen 25 Jahre in der Hauptpfarre mitarbeitete, durfte sie damals schon viel von dem machen, was sich in den hiesigen Gemeinden noch der Pfarrer vorbehielt. „Frauen wie ich haben in Mönchengladbach zu der Zeit schon gepredigt was das Zeug hielt, sogar an Hochfesten“, erzählt Jansen. Kurze Zeit später lockerte man auch in Brüggen und Niederkrüchten die Zügel und spätestens mit Beginn des Priestermangels hielt für die Frau im kirchlichen Dienst ein bisschen Normalität Einzug.