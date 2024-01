Samstag auf Kreuzherrenplatz Demo gegen Extremismus in Brüggen

Es soll „ein machtvolles Zeichen gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit“ werden: Die Parteien und Wählergemeinschaften im Brüggener Gemeinderat rufen gemeinsam dazu auf, am Samstag, 27. Januar, um 11.55 Uhr auf dem Kreuzherrenplatz zusammenzukommen. Zu den Veranstaltern zählen CDU, Grüne, SPD, FDP, ubw und Wir. Das Motto der Kundgebung lautet, passend zur Uhrzeit, „5 vor 12 – Haltung zeigen“. Die Kundgebung ist für etwa eine Stunde geplant. Nach dem Geheimtreffen bei Potsdam von AfD- und CDU-Mitgliedern und anderen Rechtsextremisten, bei dem über massenhafte Abschiebungen gesprochen worden war, war es bundesweit zu Kundgebungen und Demonstrationen gekommen. In Nettetal gingen am Freitag rund tausend Menschen auf die Straße. Auch in der Kreisstadt Viersen soll demonstriert werden. Am 2. Februar heißt dort das Motto: „Für Demokratie und Demokratiebewusstsein“. Treffpunkt ist um 16 Uhr der Remigiusplatz; von dort ziehen die Demonstranten zur Kundgebung auf dem Sparkassenvorplatz. Zu den Unterstützern zählen neben den Ratsfraktionen auch zahlreiche Vereine wie der Bürgerverein von Boisheim, der Verein für Heimatpflege Viersen oder der Jazz-Circle.