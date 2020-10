Kostenpflichtiger Inhalt: Grüne in Brüggen wollen Silberahorn erhalten : Debatte über geplantes Bürgerbegehren

Für die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes soll der Silberahorn gefällt werden.Das geplante Bürgerbegehren der Grünen ist umstritten. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen In Brüggen bereiten die Bündnisgrünen nach der Unterschriftenaktion ein Bürgerbegehren vor. Sie wollen erreichen, das der gesunde Silberahorn am Kreuzherrenplatz erhalten bleibt. Was die Politiker anderer Fraktionen dazu sagen.