Premiere in Brüggen geplant Das wird Brüggens erste Kunstroute

Andrea Wennmacher freut sich auf Brüggens erste Kunstroute am Sonntag, 23. April: „Ich hoffe, dass bei schönem Wetter viele Leute mit dem Fahrrad kommen. Auch wenn ich an der Roermonder Straße 71 vielleicht etwas abseits liege.“ Seit rund sieben Jahren fertigt sie unter dem Label „Driftwood & Stones“ Unikate aus Treibholz, das sie in England sammelt. Allerdings sei die Treibholz-Ausbeute zuletzt nicht so ergiebig gewesen. Doch für Brüggens erste Kunstroute wird Wennmacher „zwei bis drei große Objekte anfertigen“; zudem bietet sie in ihrem großen Vorgarten kleinere Artikel zum Verkauf an. Und wer nicht bis zur großen Aktion warten will, kann sich bei ihr bereits nach Osterpräsenten am Sonntag, 26. März, von 11 bis 18 Uhr, in ihrem kleinen Outdoor-Lädchen umsehen. Wennmacher kennt den „Kunstrouten“-Initiator Uli Berger von einer früheren Ausstellung. Jetzt freut sie sich für den 23. April auf viele neue Besucher.