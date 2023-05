Spargel- und Genussmarkt in Brüggen „Das war der beste Spargelmarkt“

Und auch in den Geschäften, von denen an Montagen in der Fußgängerzone sonst viele geschlossen sind, herrschte reger Betrieb. Während viele Deutsche in Elmpt auf dem Weg in die Niederlande im Stau standen, waren Niederländer in Brüggen anzutreffen, etwa in der Boutique „Susa B.“. „Wir haben schon seit Donnerstag sehr gut zu tun. Die Kunden haben einfach Lust auf Frühlingsmode“, schildert eine Mitarbeiterin.