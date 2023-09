Luzia und Günther Witthake Diese Bauherren in Brüggen sind Öko-Pioniere

Brüggen · Luzia und Günther Witthake errichten in Brüggen das klimafreundlichste Wohnhaus in ganz NRW. Gerade hat das Ehepaar Richtfest gefeiert. Wir haben die Beiden besucht, um zu erfahren, was so besonders an dem Projekt ist.

22.09.2023, 14:00 Uhr

Luzia und Günther Witthake möchten im Februar in ihr neues Haus in Brüggen einziehen. Als bisher erstes Haus in NRW erfüllt es die Voraussetzungen für klimafreundliche Wohngebäude nach dem EH-40-Standard in Verbindung mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer

Wenn man 73 oder 75 Jahre alt ist, denkt man wahrscheinlich weniger ans Bauen eines neuen Hauses. Bei Luzia und Günther Witthake ist das anders. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagt Luzia Witthake. Die Freude über das Haus, das derzeit in Brüggen entsteht, und das gerade gefeierte Richtfest ist ihr und ihrem Mann anzusehen. Das Holzhaus aus skandinavischer Fichte, das am Rande des neuen Baugebietes Karl-Heinz-Mesteromstraße errichtet wird, ist das erste nach dem Standard NH40 QNG-Haus zertifizierte Haus in NRW, deutschlandweit ist es das vierte.