Konzertevent vor der Burg im August 2023 Brüggen plant seine größten Open-Air-Konzerte

„Brüggen Klassiker“ ist das größte Open-Air-Musikevent, das die Gemeinde organisiert. In der Vergangenheit war das zwei-tägige Festival unterschiedlich erfolgreich: Kamen am Freitag 2022 800 Gäste, waren es am Samstag lediglich rund 200. Eine Verkürzung rechne sich laut Guido Schmidt nicht; der Bühnenaufbau für einen einzigen Tag sei zu aufwändig. „Wir haben mit der NEW und den Gemeindewerken zwei große Sponsoren gefunden“, sagt die Citymanagerin. Gute Nachricht für die Besucher: Die Tickets sind wieder billiger. Eintrittskarten an beiden Tagen kosten jeweils 20 Euro. Im vergangenen Jahr waren es je 29 Euro. 2021 kostete der Eintritt zehn beziehungsweise 14 Euro.