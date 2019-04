Kultfigur im Grenzland : Das Jahr des Patschel

Brüggen 2019 könnte das Patscheljahr werden: Im August erscheint das Buch der berühmten Otterdame in neuem Glanz, auch ein Hörbuch ist geplant. Zudem präsentiert Nik Ebert seine Patschel-Illustrationen erstmals in einer Ausstellung.

Patschel ist der legendäre Fischotter, dessen Abenteuer an Nette, Schwalm, Borner und Hariksee der Pädagoge und Naturschützer Malzkorn in dem 1949 herausgegebenen Roman erzählt. Bongartz, Jahrgang 1969 und von Haus aus Schriftsetzer, hat ein Exemplar des vergriffenen Buchs antiquarisch in Bayern erstanden. Die von der Biedermeier-Frakturschrift entstaubte Neuauflage in einer Auflage von 800 Stück wird auf 192 Seiten auch historische Abbildungen, Naturaufnahmen, Zeichnungen sowie Comics des RP-Karikaturisten Nik Ebert enthalten. „Damit sich solch ein Projekt finanziert, werden wir ab Juni über Crowdfunding auf patschelroman.de Vorbestellungen entgegen nehmen“, kündigte Bongartz an. Einen Sockel hat der Initiator bereits über Sponsoren wie die Landbäckerei Stinges oder das Förderprogramm VITAL.NRW angespart. Dank der Unterstützung des Brüggeners Roland Zetzen, in dessen Tonstudio die Naturaufnahmen digital veredelt wurden, wird „Patschel“ auch als Hörbuch erscheinen.

Landschaft Am damaligen Brüggener Bahnhof kommt Patschel in ein Schienengewirr. Von der Schwalm aus hört sie ein Mühlrad und kommt dann in den Hariksee. Sie war bis zur Schwalmmündung an der Maas unterwegs.

„Ich freue mich aber auch auf vier Leseabende an Originalschauplätzen“, berichtete René Bongartz. Diese sind ab Ende August jeweils ab 18 Uhr an vier Freitagen hintereinander Open Air. Am 30. August greift Bongartz selbst an der Molzmühle zum Buch. Am 6. September liest der Malzkorn-Schüler Paul Offermanns am Patschelbrunnen in Born. Am 13. September erfahren die Zuhörer von Bärbel Weinmann im Park von Schloss Dilborn Näheres zum Leben der flotten Otterdame. Und am 20. September beleuchtet der Mühlen-Autor Helmuth Elsner an der Mühlrather Mühle die räuberischen Streifzüge des Marders.