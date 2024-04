Aktion in Brüggen Was der Spargel- und Genussmarkt zu bieten hat

Brüggen · Am 1. Mai findet von 11 bis 18 Uhr der Spargel- und Genussmarkt in Brüggen der Burggemeinde auf dem Kreuzherrenplatz statt. Auch die ersten hiesigen Erdbeeren stehen dann zur Verfügung. Was Markt sonst noch bietet und wie es um den Spargel steht.

17.04.2024 , 16:30 Uhr

Citymanagerin Miriam Jansen und die Burgi-Spargelbauern Dieter Jakobs, Annalena Jansen, Christina Ingenrieth, Udo Meerts und Ingrid Brinkman (v. l.) freuen sich auf die Spargelsaison. Foto: Birgit Sroka

Von Birgit Sroka