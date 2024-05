Mit Party und Markt So wird in Brüggen über Pfingsten gefeiert

Traditionell beginnt das Fest am Freitagabend um 19 Uhr, wenn Bürgermeister Frank Gellen das erste Fass ansticht. Anschließend lädt „DJ Wombel“ mit „Summer Night Vibes“ zum Start in das Wochenende ein. Auch für die nächsten Tage ist für Unterhaltung auf der Bühne auf dem Kreuzherrenplatz gesorgt. Am Samstagabend sorgen Rob Sure und die Kings For a Day für Partystimmung, am Sonntagabend sind das Duo Rob Collins und Paddy Boy sowie die Coverband Schröders aus Düsseldorf an der Reihe. Am Montagnachmittag lässt die Pop-Rock-Band Colors ae Shades das Fest ausklingen.