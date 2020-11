Schulen in Brüggen : Dacharbeiten an der Gesamtschule dauern noch bis 2021

Brüggen Am Standort Brüggen muss ein Flachdach der Gesamtschule saniert werden. Warum sich das Vorhaben schon um fünf Wochen verzögert hat.

(eah) Das Dach der Gesamtschule Brüggen am Standort Brüggen wird saniert. Es gibt Mängel am ehemaligen Flachdach, die sich nicht schnell beheben ließen und immer wieder Feuchtigkeitsschäden verursachten. Die aktuellen Dacharbeiten dauern voraussichtlich noch bis Anfang 2021. Das neue Dach kostet circa 180.000 Euro; finanziert wird es über den Gemeindehaushalt.

„Das alte Dach ist in die Jahre gekommen und wurde immer feuchter durch zahlreiche Regenniederschläge. Das verursachte einen erheblichen Schaden an einem Lagerraum für Putzmittel“, erklärt Heiko Glade, Schulleiter der Gesamtschule Brüggen. Die ebenfalls in dem Trakt untergebrachten sechs Räume für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe waren allerdings nicht von Feuchtigkeitsschäden betroffen.