Hilfe bei der Berufswahl in Brüggen Gesamtschüler erhalten weiter Coaching bei der Berufswahl

Der Verein „Base L“, der Jugendlichen bei der Berufswahl hilft, kann sein Angebot an der Gesamtschule Brüggen voraussichtlich fortsetzen. Dazu stellten jetzt die Mitglieder im Kita-, Schul- und Sportausschuss die Weichen. Sie unterstützten eine Förderung in Höhe von 12.000 Euro pro Jahr. Sie wird dem Förderverein der Gesamtschule Brüggen für dieses Angebot rückwirkend zum 1. Januar 2023 zur Verfügung gestellt. Die endgültige Entscheidung dazu trifft der Gemeinderat im öffentlichen Teil seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Februar; die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Burggemeindehalle.