Neuer Vorstand bei CDU-Gemeindeverband Brüggen Günter Wynen mit 100 Prozent als CDU-Vorsitzender bestätigt

Mit fast durchweg bekannten Gesichtern setzt der Vorstand des CDU-Gemeindeverbands Brüggen seine Arbeit fort. Günter Wynen bleibt als Vorsitzender an der Spitze. Er erhielt alle Stimme der 53 Wahlberechtigten (33 Prozent der Mitglieder) beim Aschermittwochstreffen mit Fisch-Fleisch-Buffet in der „Location“. „Ein Traumergebnis“, lobte der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Plum, der die Wahl in Brüggen leitete. 159 Mitglieder, darunter sieben neue, gehörten am Wahlabend zum Verband – das sind rund ein Prozent der Einwohner Brüggens.