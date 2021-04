Beschwerde beim Bürgermonitor : Tickets in Brüggen-Born wieder zu kaufen

Brüggen Noch fehlt eine Anlaufstelle in Brüggen, um Busfahrkarten zu erwerben. Aber in den Bussen selbst können die Fahrer jetzt wieder Tickets verkaufen.

Das Borner Ehepaar Roswitha (67) und Klaus (72) Kretschmer hatte sich im September an den Bürgermonitor der Rheinischen Post gewandt: Sie konnten weder im Ort noch in den Bussen des Linienbetreibers SWK eine Fahrkarte kaufen. „Wer in Born in den Bus steigt, wird unweigerlich zum Schwarzfahrer“, meinten damals beide.