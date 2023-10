Verein in Brüggen Burundi Hilfe feiert Geburtstag mit Video und Trommeln

Ein herrlicher Duft von frisch gebackener Pizza aus dem mobilen Lehmofen der Burundi Hilfe liegt in der Luft. Die burundischen Trommler der Gruppe „Batumbo“ sorgen für Stimmung und binden die Gäste in ihre Darbietung ein. Abgelöst werden sie von dem Orchester „De Gaamblaozers“ aus Roermond. Das Mühlencafé hat geöffnet und in der Mühle wird die Geschichte der Burundi Hilfe in einer Ausstellung erzählt. Zudem bietet ein musikalisch untermaltes Video einen Eindruck der Lebenssituation in Burundi. So sah es am Sonntag, 8. Oktober, an der Brachter Mühle aus, als die Burundi Hilfe dort ihr 15-jähriges Bestehen feierte.