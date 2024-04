Vorstand des Vereins auf Afrikareise Brüggener erkunden in Burundi den Erfolg ihrer Hilfe

Das Hauptaugenmerk liege weiterhin das „Johannes-Wolters-Zentrum“ in der Stadt Muramvya, so der Verein. Im Waisenhaus des Zentrums sind aktuell 16 Kinder untergebracht. Die ebenfalls dort ansässige Schule ETPM habe derzeit etwa 180 Schüler und unterrichte in Landtechnik, Bauleitung und Informatik. 140 Schüler leben in einem angemieteten Internat. Der Verein will auch dort weiterhin Unterstützung leisten. Die Unterkünfte in dem Zentrum werden seit mehr als zwölf Jahren intensiv genutzt und sind renovierungsbedürftig, so der Verein. Er sei dafür auf Sonder-Spenden angewiesen. Dank einer großzügigen Einzelspende konnte in einer landwirtschaftlichen Schule in der Provinz Ngozi mit dem Bau einer WC- und Duschanlage begonnen werden. Dort hatte die Burundi-Hilfe zuletzt auch den Bau eines Laborgebäudes finanziert.