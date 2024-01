Gemeinde Brüggen lädt ein Beim Neujahrsempfang wird die Ehrenplakette vergeben

Alle Brüggener sind zum Neujahrsempfang unter dem Motto „Zu Musik und Gesprächen zum neuen Jahr“ eingeladen, den Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Freitag, 12. Januar, in der Burggemeindehalle, Kreuzherrenplatz 2 in Brüggen, gibt. Der Empfang beginnt um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist, so die Erfahrung der Verwaltung, ein beliebter kommunikativer Treffpunkt. Zudem stellt der Bürgermeister traditionell die Ziele für das Jahr 2024 vor. Neben allen Brüggenern sind Mitglieder von örtlichen Vereinen etwa aus Sport, Karneval und Schützenwesen sowie von Institutionen, Politiker und Vertreter des öffentlichen Lebens willkommen. An diesem Abend wird außerdem die Ehrenplakette der Burggemeinde Brüggen an eine verdiente Frau verliehen, die sich in herausragender Weise engagiert hat. Im Vorjahr war die vielfach aktive Ehrenamtlerin Dorothee Peters aus Bracht die Ausgezeichnete. Für Musik sorgen erneut unterschiedliche Musikgruppen aus der Gesamtschule Brüggen.