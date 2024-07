Kommunalpolitik in Brüggen Gellen wird Geschäftsführer der Gemeindewerke

Thomas Jäger, Geschäftsführer der Gemeindewerke Brüggen GmbH und Leiter des Fachbereichs 1 in der Burggemeinde, wird zum 31. August in Ruhestand gehen. Ebenso hat der Geschäftsführer der Gemeindewerke, Nico Lottmann, zum 30. September gekündigt. Für ihn ist der neue Geschäftsführer Dieter Dömges zum 1. Juli in die Gesellschaft eingetreten.