Aktion von Brüggens Bürgermeister Frank Gellen Gesprächsangebot an Wähler der AfD hat Früchte getragen

Europawahl Mit 12,4 Prozent der Wählerstimmen hat die AfD in Brüggen noch nicht mal ihr bestes Ergebnis im Kreis Viersen eingefahren. In Nettetal holte sie 12,6, in Niederkrüchten gar 13,9 Prozent. In Kempen hingegen waren es nur 8,51 Prozent, in Willich 9,69 Prozent und in Tönisvorst 10,9 Prozent.