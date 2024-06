Ungewöhnliche Aktion in Brüggen „Lasst uns reden!“ Bürgermeister Frank Gellen (CDU) lädt 1002 AfD-Wähler ein

Dass es Anlässe gebe, von der Politik enttäuscht zu sein, bestreitet Gellen nicht. „Bei all dem, was die etablierten Parteien falsch machen, ob in Berlin, Düsseldorf oder in anderen Landeshauptstädten, kann man manchmal wirklich das Vertrauen in Politik verlieren“, schreibt der Bürgermeister in seinem Post. Und zählt Beispiele auf: „Überbürokratisierung, Heizungsgesetz, Migrationspolitik, Energiekosten, Wirtschaftsschwäche und noch so viel mehr stören mich persönlich auch und bringen mich hin und wieder an den Rand meines Vertrauens an die Vernunft in der Politik.“ Gleichwohl dürfe man aus Frust darüber „niemals eine Partei wählen, bei denen Mitglieder die millionenfache ,Remigration’ nichtdeutscher Menschen diskutieren“.