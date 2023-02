Angriff bei Nelkensamstagzug in Bracht Bürgermeister entsetzt von Angriff auf Wehr

Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) zeigte sich am Montag „betroffen und entsetzt“ nach einem Angriff auf ein Feuerwehrfahrzeug. Zudem gab es weitere polizeirelevante Vorfälle in Brüggen-Bracht beim Nelkensamstagszug. Insgesamt hatten die Einsatzkräfte dort 25 Platzverweise ausgesprochen und zwölf Menschen in Gewahrsam genommen. Neun Anzeigen wurden erstattet, wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage erklärte. Beleidigungen oder Körperverletzungen ereigneten sich bereits an Altweiber in Viersen-Dülken und am Samstag im Ostkreis in Grefrath-Oedt.