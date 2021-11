Kreuzherrenplatz in Brüggen : „Bürgergemeinschaft Silberahorn“ übergibt Postkarten an Bürgermeister Gellen

Für den Silberahorn läuft eine Postkarte-Aktion. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Bisher hat die Gruppe „Bürgergemeinschaft Silberahorn“ 1200 Postkarten für den Erhalt des Baumes am Kreuzherrenplatz gezählt. Wie es jetzt weitergeht.

Die Postkarten-Aktion der „Bürgergemeinschaft Silberahorn“ , die den 50 Jahre alten Baum erhalten will, läuft weiter. Am Freitagmorgen werden Vertreter der Gruppe, darunter Gabriela Hausmann, die bis dahin gesammelten Unterschriften an Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) im Rathaus am Nikolausplatz übergeben. Für Dienstag ist eine genaue Zählung der Stimmen geplant, erklärt Gabriela Hausmann, Organsiatorin der Gruppe.

Der Rat hat beschlossen, im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts Brüggen den Kreuzherrenplatz barrierefrei zu gestalten und für Veranstaltungen zu optimieren. Das Thema wird seit 2019 anhand von Entwürfen des Landschaftsarchitekten Joachim Schaller politisch diskutiert. In seiner ersten Variante hatte Schaller die Fällung des Silberahorns vor St. Nikolaus vorgeschlagen, später auch Entwürfe für den Platz mit dem Silberahorn vorgelegt. Die Bündnisgrünen hatten für den Erhalt des Baumes Unterschriften gesammelt und dem Bürgermeister übergeben. Ein Bürgerbegehren dazu wurde als rechtlich nicht zulässig abgelehnt. Am 1. Oktober demonstrierten rund 250 Menschen für den Erhalt des Baumes, dessen Fällung der Rat zuvor beschlossen hatte.

Im Oktober startete die Gruppe „Bürgergemeinschaft Silberahorn“ ihre Postkarten-Aktion und verteilte diese an rund 6000 Haushalte in Brüggen, Bracht und Born. Damit können Anwohner erklären, dass sie für den Erhalt des Baumes ausprechen und diese Karten an Gabriela Hausmann zurückschicken. „Derzeit erhalten wir immer noch Post, vielfach jetzt aus den Außenbezirken wie Bracht und Born“, sagt Hausmann. „Es freut uns sehr, dass diese Umfrage einmal unseren Wohnort Brüggen zusammenführt.“ In der vergangenen Woche wurden rund 1200 Unterschriften gezählt. Hausmann dankt allen, die für die Aktion eine Briefmarke gekauft haben oder zu Fuß, mit dem Rad oder Auto die Karten abgegeben hätten.

Als Reaktion auf Hausmanns Einschätzung, dass sich nicht alle Brüggener über das Thema gut informiert fühlten, hat die Gemeindeverwaltung für Montag, 22. November, 17 Uhr, eine Bürgerinfo zur Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes geplant.

Daraufhin kritisierte Hausmann, dass eine solche Veranstaltung besser vor der Ratsentscheidung stattgefunden hätte. Zudem hält sie die Terminwahl für ungünstig, weil etwa Berufstätige diesen Termin nur schlecht wahrnehmen könnten.