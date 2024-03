Gemeinsam mit Niederländern Brachter Schützen erhalten 25.000 Euro für Fest im Mai

Ein großes Fest wirft in Bracht seine Schatten voraus: Die St. Johannes-Bruderschaft ist in ihrer 511-jährigen Geschichte vom 9. bis 13. Mai erstmals Gastgeber eines Euregio- und Bezirksschützenfestes. Mehr als 1000 Schützen werden am Samstag zum Euregio-Vogelschuss und großen Umzug erwartet. Tags darauf rechnen die Brachter ebenfalls mit mehr als 1000 Teilnehmern beim Bezirksschützenfest.