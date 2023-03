Weitere Helfer gesucht Brachter kämpfen im 900-Jahr-Wald gegen Brombeeren und Müll

Und so waren in der Spitzenzeit am Samstagmorgen rund 40 Brachter zusammengekommen, die zeigen wollten, das man die Sache ernst nimmt und etwas für seinen Ort tun will. Die Bündnisgrünen und die Wählergemeinschaft „Wir in Brüggen“ hatten dazu aufgerufen. Auch Ivonne Dege war begeistert, wie die Brachter für den Erhalt der Natur zusammenhalten. „Es ist doch toll, wie wir hier etwas für die Umwelt tun können“, sagte sie zufrieden.