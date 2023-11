Proklamation in Brüggen Brachter Kinderprinzenpaar gibt Schwimmunterricht

Die Wasserratten starteten so in die Session 2023/24. Aus elf Vorschlägen eines Mottowettbewerbs wurde der Sieger mit dem Slogan für den Nelkensamstagszug gezogen: „Der Hoppeditz dreht am Rad, weil die Mühle nun Flügel hat“. Das Kinderprinzenpaar wurde inthronisiert, wobei Sitzungspräsident Bastian Füsers moderierte. Luca Schrömges bekam als Prinz Luca I. die Kappe mit den langen Federn und das Zepter. Seine Prinzessin Jana Römer bekam das Krönchen. Beide erhielten den Sessions-Prinzenorden, danach waren alle Aktiven an der Reihe.