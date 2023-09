Mitreißendes Konzert der Rabaue mitten in Bracht So enthusiastisch feierten 500 Menschen die Rabaue in Brüggen-Bracht

Für die Brachter war das 90-minütige Open-Air-Konzert gratis, ebenso wie der Bühnenaufbau. Zu erledigen gab es rund um den Auftritt allerdings noch genug. Brockes sprach die Mitglieder vom Verein „Jux und Dohlerei“ an. Sie ließen 2023 das Dohlenfest wieder aufleben, planen für 2024 eine Neuauflage. Das Team um Wahl-Brachterin Bianca Mertens, ursprünglich stammt sie aus Kaarst, nutzte die Chance, Geld in die Vereinskasse zu bekommen. Der gelernte Bäcker Tom Melchert sorgte für ein üppiges Büffet von Neuss-Striezel und Bienenstich bis hin zu gedecktem Apfel- und Mandelkuchen. Bianca Mertens hatte in kürzester Zeit an alles gedacht und war froh, dass „alles wie am Schnürchen klappte“. Sie war überwältigt, dass „so viele Menschen“ gekommen waren“.