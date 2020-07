Engagement in Brüggen-Bracht : Pastor Marius feiert seinen 70. Geburtstag

Engagement in Brüggen-Bracht

Brüggen Zwischen Brüggen-Bracht und Burundi bestehen enge Beziehungen, etwa durch den Förderverein Burundi-Hilfe. Mitgegründet hat ihn Pastor Marius Nicoyizigamiye. Er wurde jetzt 70 Jahre alt - in Burundi ein selten hohes Alter.

In Europa mag ein 70. Geburtstag nicht ungewöhnlich sein. Im afrikanischen Burundi liegt die durchschnittliche Lebenserwartung aber zehn Jahre darunter. Dort konnte sich jetzt Pastor Marius Nicoyizigamiye über die Vollendung seines 70. Lebensjahres freuen. Viele Menschen aus Brüggen-Bracht kennen ihn. Johannes Wolters, ab 1976 Pastor in Bracht, übernahm mit der Pfarre die Patenschaft von Marius. Viele Freunde und Gönner trugen die Kosten von dessen Studium im Schweizer Friborg. Nicoyizigamiye konnte damit seiner Berufung folgen, Priester zu werden.

Am 20. Juli 1980 wurde er in Bukeye/Burundi zum Priester geweiht, mit dabei waren Pastor Wolters und eine Reisegruppe aus Bracht. Seine Primiz feierte er dann in seiner Patengemeinde Bracht mit vielen Gläubigen knapp einen Monat später. Der Kontakt nach Brüggen blieb über die Jahre bestehen. Daraus ergab sich die Gründung des Fördervereins Burundi-Hilfe.