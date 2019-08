Kunst in Brüggen : Ute Moors bearbeitet Leinwände am Boden

Brüggen Weiß spielt eine wichtige Rolle für die Malerin. Ihre Bilder entstehen im Dachgeschoss ihres Hauses.

In den vergangenen zehn Jahren haben sich Moors‘ Bilder verändert. „Ich bin mit nicht so kräftigen Farben gestartet“, erklärt Moors. Anfangs habe sie nicht den Mut gehabt, die Farben mehrfach zu schichten. Dies habe sich über Jahre hinweg entwickelt.

1963 in Kassel geboren, zog die Familie fünf Jahre später nach Essen. Nach dem Abitur studierte sie in Krefeld Visuelle Kommunikation, arbeitete parallel als Grafikerin für eine Werbeagentur. Seit 1992 ist sie freischaffende Malerin. Nach der intensiven Familienzeit begann Moors 2003, am Novalis Hochschulverein in Kamp-Lintfort Malerei zu studieren. 2008 schloss sie das Studium ab. Als Abschlussarbeit organisierte sie die Ausstellung „Weiß gemalt“ mit ihren Bildern im Frauenzentrum Viersen. Das Malen war schon in ihrer Kindheit und Jugend für Moors eine „Gegenbewegung“ zum Alltag. Ein Onkel brachte ihr die Kunst nahe. „Ich habe damit jeden Tag die Gelegenheit, mich auf besondere Weise auszudrücken“, sagt Moors.