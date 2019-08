Kultureller und kulinarischer Treffpunkt : Kulinarik und Kultur in alter Amtsstube

Brüggen Silke Beckstedde will Brachts kulturelles Herz schneller schlagen lassen: Ins Denkmal Café Bürgermeisteramt kommen ab September erneut Künstler und Musiker. Zum „Tag des offenen Denkmals“ ist das Gebäude von 1820 geöffnet.

Café Marktstraße 1 in Brüggen-Bracht. Geöffnet außer monatgs und dienstags von 9 bis 18 Uhr, et, am Wochenende ab 8 Uhr.

Sie will neben selbst gemachten Kuchen, Brot und -aufstrichen „Kultur mit Anspruch“ bieten. „Seit 2018 laden wir Künstler zu Lesungen, Konzerten und Ausstellungen ein.“ Die nächste Hausausstellung ist am Donnerstag, 5. September, ab 19 Uhr geplant. Unter dem Motto „Ans Licht gebracht“ zeigen Susanne Rabe, Shot_by_Mao_Bayer und Gerd Lenssen Werke.

Mittlerweile sei der Wohnzimmer-Charme des Cafés bekannt und beliebt, manche Gäste fahren 80 Kilometer weit: „Die Künstler fragen uns, ob sie zu uns kommen können“, sagt sie. Am Samstag, 7. September, 19.30 Uhr, spielen die Liedermacher von „Pannebierhorst“. Am folgenden Samstag gibt es von 9 bis 18 Uhr zum Tag des offenen Denkmals Führungen je nach Nachfrage. Zwei Konzerte mit „Schlager, Schwing und Schnukzen“ gestalten Lilliana Schmidt und Uli Windbergs am Freitag, 20. September, und Samstag, 21. September, jeweils Einlass ab 18.30 Uhr. Blues präsentiert Bernd Rinser am Freitag, 4. Oktober. Rock, Pop und mehr spielt Stefan Thielen am Freitag, 25. Oktober, Einlass ab jeweils 19.30 Uhr. Bei beiden Konzerten ist der Eintritt frei, Hutspenden erbeten. Wichtig ist Beckstedde die Vorleseaktion am Freitag, 15. November, 19 Uhr. Dann kommen Teilnehmer der Schreibwerkstatt „Besights“ aus Niederkrüchten.